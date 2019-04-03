حوري: لا خيار لدينا في عدم اقرار موازنة تتضمن إصلاحات تترجم بتخفيض العجز

أكّد مستشار رئيس الحكومة ​عمار حوري​، أن "الاصلاحات المنصوص عنها في ​مؤتمر سيدر​، اصبحت اكثر من ضرورة ولا خيار لدينا في عدم الذهاب لاقرار موازنة بشكل طارئ، بما ستتضمنه من إصلاحات تترجم في تخفيض العجز بعد تخفيض الانفاق، تمهيدا لعرضها على طاولة ​مجلس الوزراء​، ليحال بعدها الى ​المجلس النيابي​ للمناقشة".

وشدّد حوري في حديث إذاعي، على "ان الشفافية هي المطلوبة بكل شيئ وعلى رأسها المناقصات في قطاع الكهرباء"، موضحا ان "لا مجال للحديث عن التباسات بموضوع ​خطة الكهرباء​ التي نوقشت امس وستتابع اليوم اجتماعها،" ولفت الى ان "سيعمل على إغلاق اي ثغرات تتعلق بالموضوع "، آملا في "ان تنتهي مناقشة الخطة في اجتماع اليوم، لعرض تقريرها في هذا الشأن على الحكومة"، خاتما بالتأكيد ان "لا امكانية لتمرير اي صفقة في موضوع الكهرباء، لان ​البنك الدولي​ يراقبنا ويشارك مندوب عنه في اللجنة، فضلا عن مراقبة ​الدول المانحة​ في سيدر لمسار الامور".