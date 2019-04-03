درويش التقى السفير البابوي في البرلمان الأوروبي

يواصل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك زيارته الى البرلمان الأوروبي، حيث يلقي اليوم كلمة هامة عن اوضاع المسيحيين في الشرق واوضاع النازحين.
وكان درويش التقى أمس السفير البابوي في البرلمان الأوروبي المونسنيور Alain Lebeaupain وعرض معه اوضاع المسيححين في الشرق واوضاع النازحين والدور الكبير الذي يلعبه الفاتيكان في هذه المجال، ودور الأبرشية في تقديم المساعدات والدعم للنازحين الى منطقة زحلة.
كما عرض درويش للسفير البابوي الدور الكبير للأبرشية في تعزيز الحوار المسيحي – الإسلامي في لبنان وفي البقاع خصوصاً من خلال اللقاءات والندوات التي تضم مكونات المجتمع البقاعي من كل المذاهب والديانات.
وطالب درويش السفير البابوي بلعب دور اكبر للمساهمة في تغيير سياسة الإتحاد الأوروبي تجاه النازحين.
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