درويش التقى السفير البابوي في البرلمان الأوروبي

يواصل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك زيارته الى ​البرلمان الأوروبي​، حيث يلقي اليوم كلمة هامة عن اوضاع المسيحيين في الشرق واوضاع ​النازحين​.

وكان درويش التقى أمس السفير البابوي في البرلمان الأوروبي المونسنيور Alain Lebeaupain وعرض معه اوضاع المسيححين في الشرق واوضاع النازحين والدور الكبير الذي يلعبه ​الفاتيكان​ في هذه المجال، ودور الأبرشية في تقديم المساعدات والدعم للنازحين الى منطقة زحلة.

كما عرض درويش للسفير البابوي الدور الكبير للأبرشية في تعزيز الحوار المسيحي – الإسلامي في لبنان وفي البقاع خصوصاً من خلال اللقاءات والندوات التي تضم مكونات المجتمع البقاعي من كل المذاهب والديانات.

وطالب درويش السفير البابوي بلعب دور اكبر للمساهمة في تغيير سياسة ​الإتحاد الأوروبي​ تجاه النازحين.