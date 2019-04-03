الناتو أعلن نيته لتأمين عبور السفن العسكرية الأوكرانية لمضيق كيرتش

أعلن ​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​) نيته لتأمين عبور ​السفن​ العسكرية الأوكرانية لمضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر ازوف.

وكشفت السفيرة كي بيلي هاتشيسون، ممثلة ​الولايات المتحدة الأميركية​ لدى الناتو، أن الناتو سيقرر ذلك خلال اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في ​واشنطن​ في 3-4 نيسان.

وأوضحت أن الناتو سيقرر تكثيف النشاط الاستخباري في البحر الأسود وإرسال المزيد من البوارج إلى البحر الأسود "لتأمين مرور السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش". وأضافت أن الناتو سيقوم باتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة "تهديدات ​روسيا​".