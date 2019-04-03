علي فضل الله: لنبذ الإنقسام الفلسطيني وتأكيد خيار المقاومة

حذر رئيس لقاء الفكر العاملي ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ من إستمرار الإنقسام الفلسطيني وغياب الرؤية الموحدةفي ظل استمرار الجرائم اليومية التي يرتبكها الاحتلال في الداخل .وامام تفاقم اخطار المشاريع الدولية التي تعمل على إنهاء ​القضية الفلسطينية​ وتحويلها لقضية شعب لاجئ.

وخلال استقباله في منزله في صور رئيس الهيئة الاسلامية الفلسطينية الشيخ سعيد قاسم ومدير مركز بدر الشيخ محمد قدورة، دعا القيادات الفلسطينية للإرتقاء بمستوى المقاوم في الداخل ونبذ الخلافات والابتعاد عن التوظيف الفئوي والسياسي، واستهلاك المواقف التي تحتاج لصدقية السلوك ولخطاب يرتقي لمستوى الوحدة بعيدا عن سياسات المصالح.

واكد ان التحدي الجديد هو سقوط النظام العربي الذي لم يعد معنيا بانتزاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بل بانتزاع الاعتراف الامريكي والصهيوني بمشروعيته على حساب فلسطين .