غصن: استعد لقول الحقيقة في مؤتمر صحافي يوم الخميس في 11 نيسان

أعلن الرئيس التنفيذي السّابق لشركة "نيسان" رجل الأعمال اللبناني الأصل ​كارلوس غصن​، في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أنه يستعد لقول الحقيقة حول ما يجري، مشيرا الى أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا يوم الخميس في 11 نيسان الحالي.

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