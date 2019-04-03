"آي": هيئة تحرير الشام كما "داعش" تسعى الى تأسيس دولتها الخاصة

نشرت صحيفة "آي" البريطانية مقالا بعنوان "كيف يسيطر داعش أكثر ذكاءً على مساحات كبيرة في ​سوريا​ بكل هدوء؟"، مشيرة الى أن "​هيئة تحرير الشام​ التي كانت تعرف في السابق ​جبهة النصرة​ و كانت بشكل رسمي جزءا من ​تنظيم القاعدة​ تمكنت في الفترة التي انشغل فيها ​العالم​ بقتال ​تنظيم داعش​ من ضرب جذورها عميقا في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا و يعيش تحت حكمها 3 ملايين شخص".

وأوضحت أن "الهيئة بعدما أتمت السيطرة على معاقل آخر تنظيم معارض في ​محافظة إدلب​ سيطرت بالكامل على كل شيء هناك سواء الجامعة التي يرتادها نحو 6 آلاف طالب أو كل الدوائر الحكومية الأخرى"، لافتة الى أنه تماما "كما فعل تنظيم داعش تفعل هيئة تحرير الشام في سعيها لتأسيس دولتها الخاصة"، مضيفة: "الهيئة كانت عملية وتحالفت مع التنظيمات المعارضة الأخرى عندما كانت بحاجة لذلك لكنها في نفس الوقت أظهرت انتهازية سياسية فنقضت على هذه ​الجماعات المسلحة​ وسيطرت عليها عندما سمح لها الوضع في الداخل السوري أو على الساحة العالمية".