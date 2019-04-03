ديلي تليغراف: من الصعب المزايدة على وضع أردوغان وتاريخه كفائز دائم بالانتخابات

أشارت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية في ​تقرير​ لها إلى انه من الصعب المزايدة على وضع الرئيس التركي رجب أردوغان وتاريخه كفائز دائم ب​الانتخابات​ في ​تركيا​ فالرجل قاد ​حزب العدالة والتنمية​ للفوز في كل انتخابات نافس فيها منذ خروجه من السجن عام 1998 وذلك بعدما سجن جراء قراءة قصيدة إسلامية".

وأوضحت ان "الحزب دعم ​اردوغان​ للفوز بالاستفتاء على ​التعديلات الدستورية​ التي حولت البلاد إلى النظام الجمهوري ومنحت اردوغان صلاحيات واسعة كأول رئيس في هذا المنصب بعد إقرار التعديلات كما يسيطر الحزب على البلديات الكبرى وأغلب البلديات في البلاد لنحو ربع قرن".

ولفتت إلى ان "منتقدي أردوغان في الغرب يريحون أنفسهم باعتباره حاكما سلطويا قائلين إن أي شخص يمكنه الفوز بالانتخابات عندما يسجن معارضيه ويتحكم بوسائل الإعلام، أو حتى إن أردوغان هو خليط من الإسلاميين والقوميين الأتراك و الشعبوية الاقتصادية وهو نموذج اعتاد أن يلقى التأييد في تاريخ الأتراك خاصة بعدما تحسنت اوضاعهم المعيشية بشكل كبير تحت حكمه".