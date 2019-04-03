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الحوثيون منعوا الأمم المتحدة في الحديدة من الوصول إلى مساعدات غذائية

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أعلن مصدر موال للحكومة اليمنية، أن ​الحوثيين​ منعوا ​الأمم المتحدة​ من الوصول إلى مساعدات غذائية حيوية في مدينة ​الحديدة​ الساحلية غرب اليمن. وذكر مصدر في التحالف بقيادة أن أكثر من مئة موظف مُنعوا من الوصول إلى مستودعات "مطاحن ​البحر الأحمر​".

وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس ان "الحوثيين تراجعوا مرة أخرى عن التزام سابق ومنعوا فريق الامم المتحدة من الوصول إلى المطاحن".

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