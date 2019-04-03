الحوثيون منعوا الأمم المتحدة في الحديدة من الوصول إلى مساعدات غذائية

أعلن مصدر موال للحكومة اليمنية، أن الحوثيين منعوا الأمم المتحدة من الوصول إلى مساعدات غذائية حيوية في مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن. وذكر مصدر في التحالف بقيادة السعودية أن أكثر من مئة موظف مُنعوا من الوصول إلى مستودعات "مطاحن البحر الأحمر".
وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس ان "الحوثيين تراجعوا مرة أخرى عن التزام سابق ومنعوا فريق الامم المتحدة من الوصول إلى المطاحن".
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