الحوثيون منعوا الأمم المتحدة في الحديدة من الوصول إلى مساعدات غذائية

أعلن مصدر موال للحكومة اليمنية، أن ​الحوثيين​ منعوا ​الأمم المتحدة​ من الوصول إلى مساعدات غذائية حيوية في مدينة ​الحديدة​ الساحلية غرب اليمن. وذكر مصدر في التحالف بقيادة السعودية أن أكثر من مئة موظف مُنعوا من الوصول إلى مستودعات "مطاحن ​البحر الأحمر​".

وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس ان "الحوثيين تراجعوا مرة أخرى عن التزام سابق ومنعوا فريق الامم المتحدة من الوصول إلى المطاحن".