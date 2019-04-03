الخارجية الأميركية تسمح ببيع الهند طائرات هليكوبتر مضادة للغواصات

أعطت وزارة ​الخارجية الأميركية​ الضوء الأخضر لبيع ​الهند​ 24 هليكوبتر مضادة للغواصات "إم إتش-60 آر". وقد استجابت ​الادارة الاميركية​ التي تريد مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في ​المحيط الهندي​، لطلب تقدّمت به الهند أواخر العام الماضي. وتصل قيمة عقد هذه المروحيات المسماة "روميو" إلى 2,6 مليار دولار.

وكشفت الخارجية الأميركية في بيان إن هذا العقد سيدعم ​السياسة​ الخارجية و​الأمن​ القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الأميركية الهندية وتحسين أمن شريك رئيسي في مجال الدفاع.

وأضاف البيان ان الهند ما زالت قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والسلام والتقدّم الاقتصادي في منطقة المحيط الهادي الهندي وجنوب آسيا.