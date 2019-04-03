جمهورية دونيتسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بخرق الهدنة 9 مرات

أعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك" انه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، انتهكت ​القوات​ الأوكرانية نظام ​الهدنة​ 9 مرات، باستخدام مدفعية عيار 122 وقذائف هاون عيار 120 و82 ملم، و​صواريخ​ موجهة مضادة للدبابات، ومن مختلف الأنواع ومدافع عيار ثقيل وأسلحة خفيفة".

وأشار المتحدث إلى أنه تم قصف مناطق فرونزي وكالينوفو وجولوبوفسكي وتشيلوبوك وسوكولنيكي ومواقع بالقرب من نقطة التفتيش "ستانيتسا لوغانسكايا".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي ​دونيتسك​ ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في ​أوكرانيا​ في شهر شباط، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات ​الأمم المتحدة​ — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.