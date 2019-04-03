لودريان: الشعب الجزائري قادر على مواصلة التغيير الديمقراطي

أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بـ "عزم الشعب الجزائري"، معربا عن ثقته بأن الجزائريين قادرون على مواصلة التغيير الديمقراطي في البلاد بطريقة هادئة ومسؤولة.
وقال لودريان في بيان "هذه صفحة مهمة في تاريخ الجزائر، يتم طيها"، مشددا على "أننا على ثقة بقدرة جميع الجزائريين على مواصلة هذا الانتقال الديمقراطي بالروح ذاتها من الهدوء والمسؤولية".
وهذا أول رد فرنسي على استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.
وأبلغ بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري، مساء الثلاثاء "قراره إنهاء عهدته رئيسا للجمهورية"، موضحا أن "قصده بهذا القرار هو الإسهام في تهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".
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