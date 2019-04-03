الملك سلمان يزور إلى البحرين اليوم

أعلن الديوان الملكي البحريني صباح اليوم أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيقوم بزيارة إلى دولة البحرين.
واوضح الديوان الملكي إن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيكون في مقدمة مستقبلي الملك سلمان لدى وصوله إلى البلاد اليوم في زيارة أخوية لمملكة البحرين".
وقالت الوكالة الرسمية البحرينية إن "الملك سلمان سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".
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