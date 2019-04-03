برلمان أستراليا يفرض رقابة على البرلماني صاحب تصريحات هجوم نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ):
صوت البرلمان الأسترالي بأغلبية ساحقة لصالح فرض رقابة على عضو مجلس الشيوخ فريزر أنينج، المنتمي لتيار اليمين المتطرف، بسبب "تعليقاته المثيرة للخلاف والانقسام" بشأن إطلاق النار على مصلين في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.
وصوت مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء لصالح فرض الرقابة على أنينج، وأشار إلى أن تعليقاته "تهدف إلى إلقاء اللوم على ضحايا جريمة مروعة وتشويه سمعة أشخاص على أساس الدين" ، ولا تعكس آراء مجلس الشيوخ أو الشعب الأسترالي.
والشهر الماضي ، قتل شخص أسترالي، 50 شخصا في هجوم إرهابي على مسجدين في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وبعد الهجوم ، رجح أنينج وجود صلة بين هجرة المسلمين والعنف. وأدان بعد ذلك الهجوم في نيوزيلندا، لكنه أصر على أنه يمثل ما أسماه "الخوف المتنامي من الوجود الإسلامي المتزايد".
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