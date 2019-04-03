اليوم.. قرعة علنية لتوزيع 50 رخصة "تاكسي" في السويس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

تُجري محافظة السويس، قرعة علنية لتوزيع 50 رخصة سيارة أجرة "تاكسي" على المتقدمين للحصول على تراخيص سيارات تاكسي، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة، إن القرعة في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بأكاديمية النصر للبترول، ويسمح فقط بحضور صاحب الملف المتقدم لطلب الحصول على رخصة تاكسي دون غيره، وفي حالة تعذر حضوره يتم إلغاء اسم صاحب الملف من كشوفات القرعة.

وأضاف المصدر أن عدد المتقدمين والذي تنطبق عليهم الشروط 245 شابًا، موضحا أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس أعلن في مطلع يناير الماضي عن فتح الباب لترخيص 150 سيارة تاكسي، جديدة في السويس، من بينها 100 رخصة تاكسي لأصحاب السيارات الملاكي العاملين في تحمليها بأجر، وراغبين في توفيق أوضاعهم.

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في السياق، قال مصدر مسؤول بفرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السويس، إن الفرع تلقى طلبات المتقدمين، وجرى تشكيل لجنة تولت مراجعة ومطابقة المتقدمين للشروط، وستجرى قرعة علنيه لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن الجهاز اشترط أن يكون المتقدم بطلب التمويل ورخصة السيارة الأجرة من مواليد محافظة السويس، بجانب حصوله على رخصة قيادة درجة ثالثة، ويسدد 25% من قيمة السيارة والباقي على 6 سنوات، مع تقديم إفادة من الضرائب بعدم ملكية لأي سيارة أجرة أو نقل أخرى.