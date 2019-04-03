الصين تدعو الدول النووية إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي" الدول النووية إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومفهوم المحصلة الصفرية، فيما يتعلق بنزع السلاح النووي.

وقال شيوي – في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن حول دعم معاهدة حظر الانتشار النووي قبل مؤتمر مراجعة المعاهدة في عام 2020، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - إنه ينبغي على الدول التي تمتلك أسلحة نووية التخلي عن سياسة الردع النووي، على أساس الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية وإضعاف الدور الذي تلعبه الأسلحة النووية في سياساتها للأمن القومي.

وأضاف شيوي أن بكين تدعو روسيا والولايات المتحدة إلى مواصلة تسوية خلافاتهما عبر المفاوضات والتشاور، والعودة إلى الالتزام بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، في أقرب وقت ممكن، واستكشاف سبل تمديد معاهدة نزع السلاح النووي الحالية بين روسيا والولايات المتحدة.

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وتابع شيوي أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل مشترك لجعل مؤتمر المراجعة للأطراف المعنية بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، يحقق نتائج واقعية.

وأكد شيوي أنه "ينبغي على كافة الأطراف أن تشجع وتدفع الاستخدام السلمي لتعاون الطاقة النووية، وجعله النقطة الأساسية للجولة الحالية لعملية مراجعة المعاهدة".

يشار إلى أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تم توقيعها عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ عام 1970، وانضم إليها 191 دولة، وهي المعاهدة الوحيدة التي تضم تعهدات ملزمة قانونيا للسعي لنزع السلاح النووي.