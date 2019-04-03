مقتل 11 حوثيًا في مواجهات مع الجيش اليمني بمحافظة الضالع

قتل 11 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بمحافظة الضالع جنوب اليمن.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني قتلت 3 قياداتحوثية في منطقة (مريس) بمديرية (قعطبة) في الضالع، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة.
وأوضح "سبتمبر نت" أن 8 عناصر من ميليشيات الحوثي قتلوا
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