شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مصفاة ميناء عبدالله بالكويت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أكد الرئیس التنفیذي لمؤسسة البترول الكویتیة ھاشم ھاشم، أن الحریق الذي اندلع مساء أمس (الثلاثاء)، في وحدة الكیروسین بمصفاة میناء عبدالله، أصبح تحت السیطرة، مرجحاً أن یكون سبب الحریق عطلاً میكانیكياً في إحدى المضخات.

وأوضح ھاشم أن الحریق اندلع في تمام الساعة 11:34 من مساء أمس الثلاثاء مؤكداً أنه تمت السیطرة على الحریق والحد من انتشاره.

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ولفت إلى أنه لا توجد أي إصابات بشریة، مضيفاً أنه بعد الانتھاء من إخماد الحریق بشكل كامل سیتم تشكیل لجنة تحقیق لمعرفة سبب الحریق والملابسات.

وحول استمرار العمل في بقیة وحدات المصفاة، أكد ھاشم أن باقي وحدات مصفاة میناء عبدالله تعمل بشكل طبیعي.