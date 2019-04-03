زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تايوان ولا أنباء عن خسائر

جدة - عمرو شويل تايبه -الخليج 365:

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب مقاطعة تايتونج جنوب شرق البلاد اليوم الأربعاء ولكن لم ترد أنباء فورية عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

Advertisements

وقال شاهد من رويترز إن الزلزال هز أبنية في العاصمة تايبه.ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات ولكن لم ترد أي تفاصيل أخرى.

وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما

يجعلها عرضة للزلازل.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال ضرب جنوب تايوان عام 2016 في حين لا يزال زلزال 1999 الذي بلغت شدته 7.6 درجة وتسبب في مقتل أكثر من 2000 شخص عالقا في أذهان بعض المواطنين.