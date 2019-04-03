شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تعد تقرير حول زيارتها طابا ونويبع لعرضه على المجلس لمناقشته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أنها تعد تقريراً موسعاً بشأن الزيارة الميدانية التى نظمتها خلال الأسبوع الماضى، إلى مدينتى طابا ونويبع، للوقوف على أهم المشاكل التى تحد تنمية المنطقتين سياحيا، والعوائق التى تواجه المستثمرين هناك، بالتعاون مع جمعية مستثمرى نويبع وطابا.

وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لأعضائها، للاستماع إلى كافة وجهات النظر حول التقرير، تمهيداً لإرساله إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لافتاً إلى أن اللجنة كانت قد ناقشت المشاكل الخاصة بمنطقتى طابا ونويبع فى حضور ممثلين لست وزارات مختلفة، منها المالية والطيران المدنى والرى والداخلية والنقل والسياحة، قبل الزيارة.

وكان رئيس اللجنة قد أشار فى تصريحات سابقة، إلى أن مشاكل المستثمرين الموجودة هناك منذ فترة طويلة وتحتاج إلى مناقشات متعمقة لحلها، قائلا: "هذه المنطقة بها حجم استثمارات عالى جدا وكلها أموال مهدرة على الدولة لأن الفنادق هناك متوقفة ولا تعمل بكامل قوتها".