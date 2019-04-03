خليل: أنهيتُ مهمتي طبعتُ الموازنة وأودعتها رئيس الحكومة

أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث صحفي انه "أجرينا مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في لاجتماع الأخير المراجعة المطلوبة للتخفيضات وتقدير الواردات وصياغة التعديلات القانونية، وأصبحنا في المرحلة الاخيرة، اي مناقشتها داخل ​مجلس الوزراء​ في انتظار بعض المشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري وتحديد موعد وضعها على جدول الاعمال. وإنّي أعمل مع الرئيس الحريري بالروحية نفسها، وأنا كوزير مال أنهيتُ مهمتي، طبعتُ ​الموازنة​ وأودعتها رئيس الحكومة".

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