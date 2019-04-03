زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تايوان

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في ​تايلاند​ أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب مقاطعة تايتونغ ال​تايوان​ية ولكن لم ترد أنباء فورية عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها ​الصين​ جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.