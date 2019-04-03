زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تايوان

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب مقاطعة تايتونغ التايوانية ولكن لم ترد أنباء فورية عن حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وتقع تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل.
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