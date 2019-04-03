ترامب: مستعد "مئة بالمئة" لإقفال الحدود مع المكسيك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه مستعد "مئة بالمئة" لإقفال الحدود مع المكسيك.
وكان وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو ابرارد، قد أعلن أن بلاده لم تلاحظ بعد أن الولايات المتحدة الأميركية أغلقت حدودها، لكن هناك تراجع في الحركة عند بعض النقاط الحدودية.
هذا وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، بإغلاق الحدود مع المكسيك هذا الأسبوع ما لم تمنع الجارة الجنوبية المهاجرين من الوصول إلى الحدود والقيام بعبورها.
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