بعد الحكم الصادر ضد 4 صحافيين.. الجسم الصحفي في أكادير يحتج أمام محكمة الاستئناف

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الفرع الجهوي أكادير، تنظيمها، يوم غد الأربعاء، بداية من الثانية عشرة زوالا، وقفة احتجاجية، تنديدا بالحكم الصادر في حق 4 صحافيين، ينتمون إلى مؤسسات إعلامية مختلفة، بسبب شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين في وقت سابق.

ودعت النقابة، سالفة الذكر، جميع الصحافيين، ومختلف الهيآت الحقوقية، والجمعوية إلى المشاركة بقوة في الوقفة، التي سيتم تنظيمها أمام محكمة الاستئناف في أكادير، للتنديد، أيضا، بالمتابعة القضائية لعدد من الصحافيين في مختلف محاكم جهة سوس ماسة.

يذكر أن الحكم، الذي صدر في حق 4 صحافيين بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة 10 آلاف درهم، يأتي بعد شكاية رئيس مجلس المستشارين، يطلب فيها فتح تحقيق بخصوص نشر صحافيين لأخبار مرتبطة بأشغال لجنة تقصي الحقائق، التي كان قد شكلها مجلس المستشارين.

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وكانت النيابة العامة في الرباط قد قررت متابعة عدد من الصحافيين، وهم عبد الحق بلشكر، مدير مكتب “أخبار اليوم” في الرباط، ومحمد أحداد، صحافي في يومية المساء، وكوثر زاكي، وعبد الإله سخير صحافيين في الموقع الإخباري “الجريدة 24″، بعد اتهامهم بـنشر أخبار، تتعلق بلجان تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد”، بالإضافة إلى المستشار البرلماني، حيسان عبد الحق، الذي توبع بتهمة تسريب السر المهني.