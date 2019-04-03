واشنطن توافق على بيع الهند 24 هليكوبتر مضادة للغواصات

اسماء السيد - واشنطن: أعطت الإدارة الأميركية الثلاثاء الضوء الأخضر لبيع الهند 24 هليكوبتر مضادة للغواصات "إم إتش-60 آر".

وقد استجابت وزارة الخارجية الأميركية التي تريد مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المحيط الهندي، لطلب تقدّمت به الهند أواخر العام الماضي.

وتصل قيمة عقد هذه المروحيات المسماة "روميو" إلى 2,6 مليار دولار.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن هذا العقد "سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية الأميركية الهندية وتحسين أمن شريك رئيسي في مجال الدفاع".

وأضاف البيان ان الهند "ما زالت قوة مهمة لـ(تحقيق) الاستقرار السياسي والسلام والتقدّم الاقتصادي في منطقة المحيط الهادي الهندي وجنوب آسيا".