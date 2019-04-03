شكرا لقرائتكم خبر عن خبير معلومات: التنظيمات الإرهابية تستخدم الألعاب الالكترونية للتواصل مع أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال مختار خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التنظيمات الإرهابية تستخدم خاصية "المالتى بلاير" بألعاب الانترنت للتواصل مع أعضائها وتجنيد الشباب، لافتا إلى أن كثير من الألعاب الالكترونية تتيح لمستخدميها التواصل بالرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، مما تستغله التنظيمات المتطرفة لتنفيذ مخططاتها.

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أضاف مختار، أن بعض الألعاب الالكترونية تتضمن خاصية المكالمات الهاتفية أثناء اللعبة نفسها كجزء من المنظومة مثل الألعاب القتالية، وهو أمر خطير للغاية إذ تستخدمه فى التواصل مع عناصرها سواء بشفرات أو أكواد بالإضافة إلى تجنيد الأطفال والشباب للانضمام إليها .

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن ظاهرة التواصل عبر المكالمات الهاتفية أصبحت مجانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ومتاحة للجميع دون أية مشكلات، لافتا إلى ضرورة وجود غرفة عمليات الكترونية لمواجهة أخطار تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعى فى ظل التقدم الهائل الذى نعيشه حاليا، مقترحا أن تضم الغرفة عدد من الشباب المهتم بالانترنت.