هل تجبر نتائج انتخابات المحليات التركى أردوغان على التعامل مع المعارضة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حامد، الباحث فى الشأن التركى، أن نتائج انتخابات المحليات التركية وفوز حزب المعارضة بأكثر من بلدية داخل تركيا، ستجعل الرئيس التركى طيب أردوغان، مجبر على التعامل مع المعارضة والوصول لحلول وسط فى الميل للمعارضة العلمانية وأفكارها.

وشدد حامد على أن هذه النتائج أكدت أن حزب العدالة والتنمية "الحزب الحاكم" فقد رصيده الانتخابى فى الانتخابات التى حدثت فى 2018، وأصبح لها طابع آخر مختلف لابد من النظر إليه ووضعه فى الاعتبار.

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واعتبر أن فوز الحزب للمرة الثالثة بآخر انتخابات رئاسية فى 2018 جعلت أردوغان يحتقر المعارضة وشعر أنه أقوى منهم، بينما الآن سيضطر لتغيير سياسته معهم .

وعن فوز أكرم أوغلو باسطنبول، قال "حامد " إن اسطنبول هى العاصمة الثقافية والتاريخية للبلاد، ويعيش بها نحو 15 مليون نسمة ممثلين لكل أطياف الشعب التركيز وهو ما يجعلها مهمة ومؤثرة .

يذكر أن انتخابات المحليات التركية كانت قد شهدت تراجع شعبية حزب أردوغان بعدما خسر فى مدن "اسطنبول وأنقرة وأزمير" في الانتخابات المحلية والذين يمثلون 33% من سكان تركيا.