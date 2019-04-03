الجزائر تحتفل والأحزاب صامتة في أول ليلة بدون بوتفليقة منذ 20 عامًا

الجزائر- (أ ش أ):
ليلة استثنائية يعيشها الجزائريون، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.
بوتفليقة (82 عاما) الذي قضى في سدة الحكم 20 عاما، أعلن مساء أمس الثلاثاء استقالته بعد مظاهرات عمت البلاد منذ 22 فبراير الماضي، مطالبة بالتغيير.
ورغم أن بوتفليقة حاول تقديم تنازلات تارة بإعلان سحب ترشحه للرئاسة وعدم اعتزامه الترشح في الانتخابات المقبلة، وتارة ثانية بتغيير الحكومة وتارة ثالثة بإعلان اعتزامه الاستقالة قبل 28 أبريل المقبل إلا أن الحراك الشعبي لم يتوقف عن...
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