كونا: السيطرة على حريق في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله

ذكرت وكالة الأنباء ​الكويت​ية "كونا" أن حريقا اندلع في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله وقد بات تحت السيطرة والتبريد. ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة هاشم هاشم قوله إن السبب في اندلاع الحريق هو على الأرجح عطل ميكانيكي في إحدى المضخات.

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