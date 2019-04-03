خارجية المكسيك: لم نتلق حتى الآن اي تقارير بشأن إغلاق أي نقاط حدودية

أكد وزير الخارجية ​المكسيك​ي، مارسيلو ابرارد، أن بلاده لم تلاحظ بعد أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ أغلقت حدودها، لكن هناك تراجع في الحركة عند بعض النقاط الحدودية. وأضاف "حتى الآن، لم نتلق أي تقارير بشأن إغلاق أي نقاط حدودية".

هذا وهدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الأسبوع الماضي، بإغلاق الحدود مع المكسيك هذا الأسبوع ما لم تمنع الجارة الجنوبية ​المهاجرين​ من الوصول إلى الحدود والقيام بعبورها.

ويذكر أن ترامب هاجم المكسيك في حملته الانتخابية عام 2016، بل حتى وصف المكسيكيين بالمغتصبين والمجرمين.