أكد وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو ابرارد، أن بلاده لم تلاحظ بعد أن الولايات المتحدة الأميركية أغلقت حدودها، لكن هناك تراجع في الحركة عند بعض النقاط الحدودية. وأضاف "حتى الآن، لم نتلق أي تقارير بشأن إغلاق أي نقاط حدودية".
هذا وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، بإغلاق الحدود مع المكسيك هذا الأسبوع ما لم تمنع الجارة الجنوبية المهاجرين من الوصول إلى الحدود والقيام بعبورها.
ويذكر أن ترامب هاجم المكسيك في حملته الانتخابية عام 2016، بل حتى وصف المكسيكيين بالمغتصبين والمجرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية المكسيك: لم نتلق حتى الآن اي تقارير بشأن إغلاق أي نقاط حدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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