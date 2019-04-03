غوتيريس بحث مع وزير خارجية مصر القضية الفلسطينية

بحث الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ مع وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​، ​القضية الفلسطينية​ ومستجدات الأزمة الليبية. وتناول اللقاء "سبل التنسيق بين مصر و​الأمم المتحدة​ إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام ​المجتمع الدولي​ على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية، مشيرا إلى حرص مصر على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة من أجل الارتقاء بآليات عمل المنظمة.

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