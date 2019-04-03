الجمعية الوطنية التأسيسية بفنزويلا توافق على سحب الحصانة عن غوايدو

وافقت الجمعية الوطنية التأسيسية في ​فنزويلا​ على سحب الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​.

وقج تمت الموافقة على القرار بالتصويت وتم بث الاجتماع مباشرة، وتنص الوثيقة: "الجمعية الوطنية التأسيسية لفنزويلا تؤكد السماح بمواصلة التحقيق القضائي ضد المواطن خوان غوايدو".

يذكر انه تصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها مادورو.

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.