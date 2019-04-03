الخارجية الأميركية توافق على عقد بيع 24 مروحية للهند بقيمة 2.6 مليار

وافقت ​وزارة الخارجية الأميركية​ على عقد بيع 24 ​مروحية​ من طراز "سيكورسكي أم أتش-60 أر" للسلطات الهندية بقيمة 2.6 مليار ​دولار​ أميركي. هذا وقد وافقت ​نيودلهي​ في شهر أب/ الماضي، على شراء 24 ​طائرة​ هليكوبتر أميركية مضادة للغواصات.

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