الشرق الاوسط:بومبيو حذر المسؤولين من إقامة إيران مصنع صواريخ في لبنان

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن أن وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، نقل إلى رئيس الوزراء ​سعد الحريري​، وغيره من المسؤولين الذين التقاهم، خلال زيارته في الأسبوع الماضي إلى بيروت، تحذيراً ​إسرائيل​ياً من قيام ​إيران​ و​حزب الله​" ببناء مصنع جديد لإنتاج الصواريخ الدقيقة على الأراضي اللبنانية.

ونقلت "​الشرق الاوسط​" عن هذه المصادر، قولها ان رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، أطلع بومبيو خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب والتي سبقت زيارته إلى لبنان، على "معلومات وخرائط وصور قمر صناعي تبين أن حزب الله يقيم بشكل سري مصنعاً جديداً لإنتاج الصواريخ الإيرانية الدقيقة بمشاركة خبراء قدموا من ​طهران​، وأن هذا المصنع لم يكن معروفاً حتى وقت قريب"، وطلب منه أن يوصل "رسالة حادة للمسؤولين في بيروت". وأكدت المصادر، أن بومبيو نقل إلى الحريري وبقية المسؤولين تحذير وتهديد نتانياهو، وأضاف عليه "قلقاً أميركياً بشأن نشاط حزب الله في لبنان"، قائلاً: إن "هذا النشاط يشكل تهديداً للأمن اللبناني»، وإنه هدد بكلمات في غاية الوضوح: حزب الله يفعل شيئاً داخل لبنان يجعل خطر التصعيد مع إسرائيل نتيجة ذلك حقيقياً".