أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو والذي نصب نفسه رئيسا للبلاد إن "لا شيء سيوقفنا" وذلك بعد أن رفعت الجمعية التأسيسية الحصانة البرلمانية عنه وهو ما يتيح مواصلة الإجراءات القانونية ضده.
وقال غوايدو في خطاب أمام مؤيديه وعدد من الصحافيين "الشعب مصمم، ولا شيء سيوقفنا"، مضيفا "ليست هناك عودة إلى الوراء".
كانت هذه تفاصيل خبر غوايدو بعد رفع الحصانة عنه: لا شيء سيوقفنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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