غوايدو بعد رفع الحصانة عنه: لا شيء سيوقفنا

أعلن المعارض الفنزويلي ​خوان غوايدو​ والذي نصب نفسه رئيسا للبلاد إن "لا شيء سيوقفنا" وذلك بعد أن رفعت الجمعية التأسيسية الحصانة البرلمانية عنه وهو ما يتيح مواصلة الإجراءات القانونية ضده.

وقال غوايدو في خطاب أمام مؤيديه وعدد من الصحافيين "الشعب مصمم، ولا شيء سيوقفنا"، مضيفا "ليست هناك عودة إلى الوراء".