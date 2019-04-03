اليوم.. سلسلة ندوات بالأزهر لمواجهة الإرهاب الفكري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تنظم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم الأربعاء، سلسلة ندوات عن "الإرهاب الفكري في مرمى سهام الأزهر" يحاضر بها الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقًا وعضو مجمع البحوث الإسلامية والمستشار العلمى للمنظمة، لعدد 150 طالبًا وافدًا من الدارسين بالأزهر الشريف.

تُنظم الندوات في تمام العاشرة صباحاً بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر - بجوار كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر- مدينة نصر.

وقال أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن هذه الندوات تأتي في إطار خطة المنظمة لتحصين الطلاب الوافدين ضد الأفكار الهدامة والمتطرفة عبر ندوات نقاشية يتم فيها طرح العديد من التساؤلات والمقولات التي تعمل بعض قوى العنف والتعصب والتطرف على إشاعتها ولصقها بالدين الإسلامي الحنيف من أجل تبرير إرهابها وشرعنة أفعالها التي تريد من ورائها إشاعة أجواء الاضطراب والفوضى وتهديد السلم الاجتماعي في المجتمعات التي توجد فيها.