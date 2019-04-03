ميزة جديدة في هاتف "آيفون" الجديد.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أفاد المحلل التقني الشهير مينج تشي كو بأن هاتف "آيفون" المقبل، سيأتي ببطارية تتيح تشغيل الهاتف لأربع ساعات إضافية في كل شحنة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، وبحسب كو، فستكون بطارية الهاتف القادم من الطراز "آيفون 11"، بطاقة أكبر بنسبة 25% مقارنة مع النماذج الحالية المتوفرة في الأسواق.

وستمثل هذه الميزة إضافة جديدة انتظرها مستخدمو "آيفون" لسنوات طويلة، إذ أنهم غالبًا ما يعانون من سرعة نفاد البطارية في زمن قصير.

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وبحسب "سكاي نيوز"، وبمقارنة الهاتف القادم مع نموذج "إكس آر"، الذي تعمل بطاريته لـ16 ساعة عند مشاهدة الفيديو، سيكون "آيفون 11" قادرًا على تشغيل ملفات الفيديو لـ20 ساعة.

ووفق تقارير إخبارية سابقة، فمن المحتمل أن تقوم "أبل" بترقية البطارية فقط بالطراز المقبل دون أي تغيير في الشاشة وقدرات الجهاز الأخرى، كما أنها قد تحدث البطارية نفسها المتوفرة حالياً بالنماذج الموجودة بالأسواق.

ومنذ إطلاق هواتف "أبل" عام 2007، يعاني مستخدموها من تراجع قدرة البطارية ونفادها سريعًا مما يعرقل استخدام الهاتف.