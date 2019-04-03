بالصور.. انهيار شرفة عقار إداري دون إصابات في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت منطقة المحطة بمدينة دسوق في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سقوط شرفة بالطابق الثالث بعقار إداري ناحية أول شارع سعد زغلول، بالقرب من كنيسة الشهيد مار جرجس، ما أدى إلى إتلاف سلوك الكهرباء المغذية للعقار الإداري، وفصل التيار الكهربائي عنه، دون وجود إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

تلقى العميد أحمد عبد السلام، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بلاغًا من أفراد الشرطة المكلفين بتأمين منطقة المحطة وكنيسة الشهيد مار جرجس، دائرة القسم، بسقوط شرفة عقار إداري المعروف بعقار مكتبة فرج، وتسبب في إتلاف سلوك الكهرباء المغذية للعقار، وسقوطها على الأرض.

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انتقل النقيب فتح الله محمد، رفقة الملازم أول محمد بيومي، وأمين شرطة سامح بكر، من قوة قسم شرطة بندر دسوق، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وجرى فرض كردون أمني حول العقار الإداري.

وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من 3 طوابق، يضم: فرع بنك مصر للمعاملات الإسلامية، ومكتب جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه، وشركة سياحة ومكتبة شهيرة، وغيرها من مكاتب ومحال أعمال إدارية أخرى.

في السياق، قال ميمي الريس، أحد سكان العقار، لـ"الخليج 365"، إن صاحبة العقار تقدمت بطلب ترميم الجزء العلوي منه لمجلس مدينة دسوق، منذ حوالي 3 أشهر، حتى حضرت اللجنة فعليًا وقررت الترميم كما جاء بطلب صاحبة العقار ولم تحصل على الموافقة سوى من أيام قليلة، ولكن لم يجرِ استخراج رخصة التنفيذ حتى الوقت الحالي.