شاهد.. لحظة تقديم "بوتفليقة" استقالته من رئاسة الجزائر

سلم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة الجزائري، ليطوي صفحة في تاريخ البلاد، بعد استمراره عقدين متتالين.
وأظهر فيديو نشره التليفزيون الجزائرى لحظة تسليم بوتفليقة رئيس الجزائر وهو يسلم رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستورى، ويجلس إلى جواره رئيس
وسيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقًا للمادة 102 من الدستور الجزائري.
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