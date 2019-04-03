التحالف: الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر طائرتين مسيرتين

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة ( 21:35 ) بالتوقيت المحلي من مساء الثلاثاء، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسمين غير معرّفه باتجاه الأعيان المدنية بمدينة "خميس مشيط"، وتم التعامل مع الهدفين بحسب قواعد الاشتباك وتدميرها.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح المالكي أنه ونتيجة لاعتراض الطائرتين المعادية (الحوثية) فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنية نتج عنها إصابة ( 5 ) أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل وكذلك 4 مركبات.
وأشار المالكي إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة
أضاف المالكي أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.
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