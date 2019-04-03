كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يحذر: مستعد لإغلاق الحدود الجنوبية في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد "100%" لإغلاق الحدود الجنوبية، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس حول إصلاح الهجرة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "إذا لم يفعلوا أو إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس، فسيتم إغلاق الحدود، مائة في المائة"، وأضاف أن الولايات المتحدة "بلغت الحد الأقصى" في معالجة أزمة المهاجرين غير الشرعيين، وأنه كان "شيئا غير عادل جدًا"، وفقا لـ"China Xinhua News".

وألقى الرئيس الأمريكي، باللوم على دول أمريكا الوسطى في هندوراس وغواتيمالا والسلفادور، لفشلها في التحقق

من تدفق المهاجرين المسافرين إلى الولايات المتحدة، وهدد بقطع المساعدات عن هذه البلدان، قائلا: "إنهم لا يفعلون أي شيء لنا، نحن نعطي مئات الملايين من الدولارات لهذه الدول الثلاث".

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وعززت تصريحات ترامب، التكهنات بأن الولايات المتحدة، قد تتخذ الإجراء الصارم على الرغم من المخاطرة تقويض الاقتصاد، وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز، إن إغلاق الحدود الجنوبية ربما يكون "أفضل قرار"، وقالت ساندرز للصحفيين "قد يكون هذا هو أفضل قرار بإغلاق الحدود"، "الديمقراطيون لا يتركون لنا أي خيار على الإطلاق في هذه المرحلة".

ولم يذكر ترامب ولا ساندرز جدولاً زمنيًا لمثل هذه الخطوة، على الرغم من أن ترامب أشار سابقًا إلى أنه قد يكون في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وتعتبرهذه التهديدات هي استمرار لحملة طويلة من ترامب لمعالجة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة، وهو محور وعده في حملته الانتخابية الرئاسية.

وعلى مدار العامين الماضيين، اشتبك ترامب مع الحزب الديمقراطي بشأن القضايا ذات الصلة مثل برنامج العمل المؤجل من أجل وصول الطفولة، والجدار الحدودي، وإصلاح الهجرة.