جهة بني ملال.. 2030 تلميذ استفادو من  استدراك الحصص “الضائعة”

خرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، مساء اليوم الثلاثاء، ببلاغ توضح فيه نسبة نجاح الدعم التربوي، المقدم لفائدة التلاميذ خلال العطلة الربيعية.

وأكدت الأكاديمية أن المعطيات المتوفرة لديها بشأن وضعية الدعم التربوي، على مستوى المديريات الإقليمية خلال يومي 01 و02 أبريل 2019، تؤكد نجاح العملية وبشكل ممتاز، حيث ثم استهداف 2030 تلميذة وتلميذا، موزعين على 43 جماعة ترابية بالجهة و95 مؤسسة تعليمية.

وأضاف البلاغ مشاركة أكثر من 200 من الأطر الإدارية والتربوية في هذه العملية، وانخراط جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وجمعيات المجتمع المدني، مع تسجيل مشاركة عدد من أطر الأكاديمية ممن استأنفوا عملهم في الفترة الأخيرة.

ونوه بلاغ الأكاديمية بالمجهودات المبذولة من طرف الأطر الإدارية والتربوية، ومختلف الشركاء لإنجاح هذا البرنامج التربوي الهام، فإنها تدعو إلى التحري قبل نشر الأخبار وفق ما تقتضيه الأمانة المهنية.