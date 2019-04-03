- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خوان جوايدو
رفعت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الحصانة عن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، كما أذنت الجمعية بملاحقات جنائية بحق جوايدو بتهمة انتحال وظيفة.
وصوتت الجمعية التأسيسية بالإجماع على "السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد النائب" المعارض جوايدو أمام المحكمة العليا، بحسب ما أعلن رئيس الجمعيّة ديوسدادو كابيلو في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو أبدى في وقت سابق، الثلاثاء، خشيته من أن يتم اعتقاله في الأيام المقبلة، بعد قرار المحكمة العليا رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وقال جوايدو البالغ من العمر 35 عاما: "يمكنهم أن يحاولوا خطفي"، في إشارة منه إلى النظام.
وأقدم خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، على إعلان نفسه "رئيسا بالوكالة" لبلاده بدلا من الرئيس نيكولاس مادورو في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.
وعقب إعلان نفسه رئيسا حظي جوايدو على الفور باعتراف واشنطن ودول أخرى في القارة الأمريكية، الأمر الذي قابله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، معلنا تمسكه بمنصبه، وداعيا قوات الجيش التي تواليه في تلك الأزمة، إلى الحفاظ على وحدة البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية التأسيسية في فنزويلا ترفع الحصانة عن خوان جوايدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.