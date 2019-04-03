شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات التحالف ومسؤول أممي يناقشان تدخلات إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) في القيادة المشتركة، رئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140)، المندوب الدائم لجمهورية البيرو في الأمم المتحدة جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الـ15. وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها، والتدخلات الإيرانية ودعمها للمليشيات الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة والمسيرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها المليشيات الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال. التقى قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء) في القيادة المشتركة، رئيس لجنة الجزاءات في مجلس الأمن المتعلقة بالقرار (2140)، المندوب الدائم لجمهورية البيرو في الأمم المتحدة جو ستايفو ميزاكوادرا، يرافقه ممثلو أعضاء مجلس الأمن الـ15. وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات شملت آلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجهها، والتدخلات الإيرانية ودعمها للمليشيات الحوثية بالأسلحة النوعية، والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق السريعة المفخخة والمسيرة عن بعد، إضافة للأنشطة الإرهابية التي تمارسها المليشيات الحوثية بما فيها جرائم تجنيد الأطفال. حضر اللقاء أعضاء من تحالف دعم الشرعية في اليمن.



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