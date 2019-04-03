شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلي واير» محذراً من منح «الحمدين» أدوات تجسس: أكبر داعمي التطرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة)

وصف موقع «ديلي واير» الأمريكي المعني بالشؤون السياسية، قطر بـ«الدولة سيئة السمعة»، بسبب علاقتها مع تنظيم «القاعدة» وعدد من المنظمات والشخصيات الإرهابية، وذلك في تقرير موسع نشره الموقع الإخباري عن مشروع قطري سري تم إطلاقه في ولاية كارولينا الجنوبية. ولفت الموقع الإخباري إلى أن الدولة الخليجية الصغيرة تعتبر من كبار الممولين المعاصرين للمدارس المتطرفة التي تنشر أكاذيب جماعة الإخوان، إلى جانب تركيا.

وأوضح الموقع أنه تم إطلاق شركة برزان القابضة التي تديرها قطر في 12 مارس 2018 لتكون بمثابة «بوابة تجارية تخص الصناعات الدفاعية القطرية». وبعد ذلك بأسبوع واحد، تم تأسيس شركة فرعية للملاحة الجوية تحت اسم «برزان ايروناوتيكال»، في ساوث كارولينا، لافتاً إلى أن المسؤولين القطريين أكدوا أن مشروع «برزان» القابضة الذي يبلغ من العمر عاما واحدا هو مشروع ذو أولوية قصوى لتعزيز الأهداف الدفاعية لقطر.

وأظهرت معلومات حول طبيعة مهمة «برزان ايروناوتيكال» في ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) العام الماضي من خلال وزارة العدل على أنها مشروع مخصص «لتطوير وإنتاج طائرات مراقبة» لقطر. وذكر الموقع الإخباري أن أكبر دولة مصدرة للتطرف في العالم - في إشارة إلى قطر - تستثمر بكثافة الآن في «تطوير وإنتاج طائرات المراقبة» في ولاية كارولينا الجنوبية.

ولفت التقرير إلى تحذير نشرته مجلة «كونسيرفاتيف ريفيو» الأمريكية في السادس من مارس الماضي من أن امتلاك قطر برامج تطوير معدات تجسس ورصد عسكري ينطوي على مخاطر عدة، باعتبار قطر معروفة لدى الأجهزة الأمريكية بدعمها للمنظمات الإرهابية ورعايتها للتطرف في المنطقة.