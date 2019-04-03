شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلاب يسرق النفط.. والخسائر تلاحقه في حجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن مصدر عسكري يمني أمس (الثلاثاء) سيطرة الجيش الوطني على المناطق الممتدة من قرية الطينة غرب مديرية بني حسن وصولاً إلى مزارع الجر بمحافظة حجة. وأكد تكبد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأسر اثنين من عناصرها، واغتنام مجموعة من المعدات والآليات العسكرية. من جهة أخرى، قتل 4 جنود وأصيب آخرون أمس (الثلاثاء) في كمين استهدف دورية من القوات الخاصة كانت مكلفة بتأمين قافلة إغاثية في منطقة تريس بمديرية سيئون التابعة لمحافظة حضرموت وفقاً لمصدر عسكري. وأوضح المصدر أن الدورية تعرضت لإطلاق نار بعد انفجار لغم أرضي بها، ولم يستبعد أن يكون وراء العملية خلايا إرهابية. إلى ذلك، اتهمت شركة صافر لعمليات الاستكشافات النفطية في اليمن أمس الأول، المليشيا الحوثية باقتحام محطة تخفيض ضخ النفط الخام التابعة للشركة في محافظة ريمة الخاضعة لسيطرة المليشيات، وسحبت النفط الخام منها ومن الأنبوب الرئيسي للتصدير من حقول الإنتاج بمحافظة مأرب إلى رأس عيسى في الحديدة، محذرة من خطورة الاعتداء على أنبوب النفط وإفراغه الذي سيعرضه للصدأ والتدمير.

أعلن مصدر عسكري يمني أمس (الثلاثاء) سيطرة الجيش الوطني على المناطق الممتدة من قرية الطينة غرب مديرية بني حسن وصولاً إلى مزارع الجر بمحافظة حجة. وأكد تكبد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأسر اثنين من عناصرها، واغتنام مجموعة من المعدات والآليات العسكرية. من جهة أخرى، قتل 4 جنود وأصيب آخرون أمس (الثلاثاء) في كمين استهدف دورية من القوات الخاصة كانت مكلفة بتأمين قافلة إغاثية في منطقة تريس بمديرية سيئون التابعة لمحافظة حضرموت وفقاً لمصدر عسكري. وأوضح المصدر أن الدورية تعرضت لإطلاق نار بعد انفجار لغم أرضي بها، ولم يستبعد أن يكون وراء العملية خلايا إرهابية. إلى ذلك، اتهمت شركة صافر لعمليات الاستكشافات النفطية في اليمن أمس الأول، المليشيا الحوثية باقتحام محطة تخفيض ضخ النفط الخام التابعة للشركة في محافظة ريمة الخاضعة لسيطرة المليشيات، وسحبت النفط الخام منها ومن الأنبوب الرئيسي للتصدير من حقول الإنتاج بمحافظة مأرب إلى رأس عيسى في الحديدة، محذرة من خطورة الاعتداء على أنبوب النفط وإفراغه الذي سيعرضه للصدأ والتدمير.

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