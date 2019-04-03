حصاد مارس..البرلمان يوافق على 10 قوانين أبرزها التصالح فى مخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب حصاد عن أداء البرلمان خلال شهر مارس 2019، وجاء فيه أن البرلمان وافق نهائيا على عدد من مشروعات القوانين، وفميا يلى نرصدها أبرزها: 1. قانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز. 2. تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى. 3. قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية. 4. قانون تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. Advertisements 5. مشروع قانون بشأن الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة ابو طرطور بالصحراء الغربية. 6. قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. 7. قانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب. 8. مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018. 9. عدد 48 مشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017/2018. 10. مشروع باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2017/2018.

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