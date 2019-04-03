"الغربية": فحص مليونين و290 ألف مواطن بمبادرة "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا- (أ ش أ):

أعلن هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص مليونين و290 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) حتى الآن والتي بدأت الأول من بداية مارس وحتى نهاية شهر أبريل، لاكتشاف المصابين بفيروس "سي" والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة بمحافظة الغربية.

وأضاف الكحافظ - في بيان الثلاثاء - أن المستهدف اليومي البالغ 55,356 ألف مواطن، موضحًا أن المبادرة تستهدف عمل المسح الطبي لعدد 3 ملايين و376 ألفًا و735 مواطنا، ويقوم بتنفيذها عدد 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملون على

فترتين (الفترة الأولى من 9 صباحًا وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً).