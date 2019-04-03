محافظ أسوان يستعرض ملف التعليم مع لجنة مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- (أ ش أ):

بحث محافظ أسوان أحمد إبراهيم، الثلاثاء، الملف التعليمي مع لجنة التعليم بمجلس النواب، وذلك في ختام زيارة اللجنة للمحافظة والتي استمرت 3 أيام برئاسة الدكتور سامي هاشم.

حضر اللقاء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان، وياسين عبد الصبور النائب البرلماني ونقيب المعلمين بأسوان، والنائب البرلماني عامر الحناوي، بالإضافة إلى مديري التعليم وهيئة الأبنية التعليمية.

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واستعراض الحاضرون الملاحظات التي رصدتها اللجنة أثناء تفقدها لمدرسة النيل بمدينة أسوان الجديدة والمدرسة اليابانية بمنطقة العقاد جنوبي مدينة أسوان، بجانب جولتها في عدد من المدارس الحكومية والمنشآت التابعة لجامعة أسوان.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة على أن هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية واحتياجات تتطلب دعمًا من مجلس النواب لأنها تعتبر من التحديات التي تواجه العملية التعليمية في أسوان مثل باقي محافظات الجمهورية، والتي تأتي في مقدمتها سوء حالة المباني المدرسية وحاجتها إلى الإحلال والتجديد والصيانة الشاملة، بجانب وجود عجز في المعلمين ببعض التخصصات، وأيضًا توفير اعتمادات إضافية لجامعة أسوان مع زيادة المساحة المخصصة لها بمدينة أسوان الجديدة لاستكمال توسعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى مشكلة القيد العائلي التي تسببت في عدم قدرة عدد كبير من المتقدمين لمسابقة الوظائف المؤقتة للمعلمين في استكمال مستندات التقديم، فضلاً عن تحديات تطبيق مشروع التابلت المدرسي للصف الأول الثانوي العام والذي يتم تطبيقه في 47 مدرسة منها 44 مدرسة حكومية و3 مدارس خاصة.

من جانبه، أوضح محافظ أسوان أن العام الدراسي الحالي شهد في بدايته المرور الميداني على العديد من المدارس لتلافى أوجه القصور فيها، بجانب فتح فصول جديدة وخاصة بمنطقة كركر ومدينة أسوان الجديدة للقضاء على مشكلة تكدس الطلاب في مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي وتقليل الكثافة داخل الفصول لتصل عدد المدارس إلى 1383 مدرسة تضم 9890 فصلا، بالإضافة إلى زيادة الاعتمادات المالية لمشروعات الإحلال والتجديد والصيانة الشاملة إلى 69 مليون جنيه، مؤكدًا على أن فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان قام بإعداد تقرير تفصيلي لحصر حالة المباني المدرسية وتم رفعه لمجلس الوزراء مع تسليم لجنة التعليم والبحث العلمي نسخة من التقرير والذي يتضمن المشاكل الرئيسية للمباني المدرسية سواء التي تشهد كثافات طلابية كبيرة أو التي تعمل بنظام الفترتين أو التي تعانى من سوء الحالة الإنشائية، علاوة على عدد الفصول المطلوب توفيرها بإجمالي 164 فصلًا وهو الذي يتطلب توفير اعتمادات مالية إضافية لإنشاء هذه الفصول.