شكرا لقرائتكم خبر عن قناصة الجيش اليمني يسقطون 3 قيادات حوثية بمعارك الضالع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نجحت قناصة قوات الجيش الوطني، أمس الثلاثاء، في قتل ثلاثة قيادات من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مواجهات محافظة الضالع جنوبي البلاد.

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وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن قيادات الحوثي قتلوا في منطقة مريس بمديرية قعطبة، عند خطوط المواجهات الأمامية، أثناء قيامهم بعملية استطلاع غربي المنطقة، كما قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني شمالي المحافظة.

ودارت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في القطاعين الغربي والشمالي لجبهة حمك، بمنطقة العود.

وأشار الموقع إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة عشرات آخرين.