شكرا لقرائتكم خبر عن وصول التطعيمات.. ألف إصابة بالكوليرا في موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل
وارتفعت حالات الإصابة المسجلة جراء الكوليرا بنحو 1000 حالة، حسبما أعلنت المنظمة التي أشارت إلى أن وزارة الصحة في موزمبيق أبلغت عن 1028 حالة إصابة بالوباء حتى الأول من أبريل. وفي هذه الأثناء وقعت حالة وفاة بالكوليرا.
وانتشرت حالات الإصابة بإسهال شديد في أعقاب إعصار "إيداي" قبل نحو أسبوعين، والذي أحدث دمارا فى أجزاء واسعة من البلاد وتسبب في غرق مساحات واسعة جراء هطول أمطار شديدة.
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